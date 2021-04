Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... La grosse sortie de Nick Kyrgios !

Publié le 2 avril 2021 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il a déjà battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Nick Kyrgios s'est totalement enflammé sur les réseaux sociaux.

Depuis de longues années, les membres du Big 3 écrasent tout sur leur passage. En effet, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic raflent presque tous les tournois majeurs et ne laissent que des miettes à la nouvelle génération. A tel point qu'il existe très peu de joueurs du circuit ayant réalisé l'exploit d'avoir battu les trois as du tennis. Alors qu'il a déjà fait tomber Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Nick Kyrgios s'en est vanté sur son compte Instagram .

«Personne ne peut m’enlever mes victoires contre Federer, Nadal et Djokovic»