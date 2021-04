Tennis

Tennis : Blessure, coronavirus... Federer revient positivement sur son calvaire !

Publié le 1 avril 2021 à 19h35 par A.D.

La saison 2020 a été particulièrement difficile pour Roger Federer. Malgré ses gros problèmes de blessure et le confinement, le maitre à jouer suisse garde plutôt un bon souvenir de cette période.

Fortement handicapé par les pépins physiques, Roger Federer a dû mettre un terme à sa saison 2020 prématurément. Avec le coronavirus qui a frappé le monde de plein fouet, le maitre à jouer suisse n'a pas passé beaucoup de temps sur les courts l'année dernière. Et pourtant, Roger Federer n'est pas du tout hanté par cette période où il a enchainé, et mêlé, confinement et convalescence. Lors d'un entretien accordé à Numéro Homme , l'ancien numéro 1 mondial a positivé sur sa descente aux enfers.

«C’était sympa de retrouver mon pays»