Tennis : La grande annonce de Roger Federer sur son avenir !

Publié le 31 mars 2021 à 20h35 par T.M.

Alors que Roger Federer revient d’une grosse période d’absence, le Suisse pourrait toutefois ne pas s’éterniser sur les courts.

A bientôt 40 ans, Roger Federer a su montrer qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, alors que les années passent, le Suisse est de plus en plus embêté par son physique. Pendant un an, Federer a notamment dû se remettre de deux opérations au genou. Ayant récemment fait son retour sur les courts, l’ancien numéro 1 mondial a pu se jauger et voir où il en était physiquement. Mais arrivera-t-il à tenir sur le long terme ? Rien n’est moins sûr et le principal intéressé est conscient que cela pourrait rapidement s’arrêter.

« Je vais tenter un dernier coup de reins… »