Tennis

Tennis : La punchline du clan Djokovic sur la retraite de Federer !

Publié le 31 mars 2021 à 10h35 par A.D. mis à jour le 31 mars 2021 à 10h38

Alors que Roger Federer va fêter ses 40 ans cet été, Srdjan Djokovic a confié qu'il espérait voir le maitre à jouer suisse jouer encore plusieurs années pour que son fils, Novak, le dépasse.

Depuis de longues années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dominent la planète tennis et raflent tout sur leur passage. Eternels rivaux, les trois hommes se disputent tous les titres majeurs et les records. Alors qu'il a déjà fêté ses 39 ans, Roger Federer se rapproche toujours un peu plus de la retraite. Toutefois, Srdjan Djokovic espère que le maitre à jouer suisse ne tirera pas sa révérence de si tôt, et ce, pour que son fils Novak puisse le battre encore et encore.

«Je voudrais que Federer joue encore 5/6 ans pour que Novak fasse encore plus la différence»