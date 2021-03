Tennis

Tennis : Roger Federer révèle un rêve surprenant !

Publié le 30 mars 2021 à 11h35 par A.D. mis à jour le 30 mars 2021 à 11h40

Impliqué dans le tennis, comme dans son travail pour sa fondation, Roger Federer a révélé que l'un de ses rêves était d'être aussi célèbre pour son travail philanthropique que pour ses performances sur les courts.

Depuis de longues années, Roger Federer éclabousse de sa classe la planète tennis. Agé de 39 ans, le maitre à jouer suisse démontre que l'âge n'est qu'un chiffre. En effet, l'ancien numéro un mondial continue d'assoir sa domination sur le circuit, tout comme ses deux rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic, et seuls les pépins physiques semblent être un obstacle pour lui. En parallèle de son gros travail de sportif, Roger Federer s'arrache pour sa fondation. Et comme il l'a lui-même révélé, son ambition sur les courts et pour son projet philanthropique est la même.

Federer veut être aussi célèbre pour le tennis que pour sa fondation