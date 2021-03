Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Roger Federer !

Publié le 27 mars 2021 à 19h35 par A.D.

Alors qu'il a croisé la route de Roger Federer par deux fois, Somdev Devvarman a subi deux lourdes défaites qu'il est loin d'avoir oublié. Interrogé sur l'ancien numéro un mondial, l'Indien n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis de longues années, Roger Federer domine la planète tennis - avec Novak Djokovic et Rafael Nadal - et martyrise ses adversaires. Opposé au maitre à jouer suisse par deux fois, Somdev Devvarman n'a pas échappé à la sentence. En effet, l'Indien a été battu sèchement lors de ses deux confrontations avec Roger Federer. Et il n'a pas oublié comment l'ex-numéro un mondial l'a dominé de la tête et des épaules. Lors d'un entretien accordé à Life Style , Somdev Devvarman est revenu sur ses duels face à Roger Federer et a tenu à lui rendre hommage.

«Le gars peut faire 55 000 choses différentes avec la balle sur chaque coup»