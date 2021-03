Tennis

Tennis : Djokovic, Wimbledon… L’incroyable aveu de Roger Federer !

Publié le 29 mars 2021 à 19h35 par B.C.

Interrogé sur les défaites qu’il a subies, et notamment celle face à Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon en 2019, Roger Federer affiche un flegme étonnant.

À 39 ans, Roger Federer a tout gagné, ou presque. Le Suisse possède un palmarès impressionnant et peut se vanter d'avoir remporté le plus grand nombre de Grand Chelem avec 20 succès, à égalité avec Rafael Nadal. Le natif de Bâle a bien évidemment connu la défaite lors de sa longue carrière, notamment en 2019 sur le gazon de Wimbledon. Cette année-là, Roger Federer n’est pas parvenu à s’imposer face à Novak Djokovic en finale, malgré deux balles de match dans le cinquième set. Un scénario rageant qui n’avait pas laissé insensibles ses fans, mais de son côté, Roger Federer avoue avoir rapidement tourné la page, le temps de quelques minutes.

« Je n’ai besoin que d’une demi‐heure pour me remettre d’une défaite »