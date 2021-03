Tennis

Tennis : Cette sortie lourde de sens sur la longévité de Roger Federer

Publié le 28 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Ancien entraîneur de Roger Federer, Paul Annacone a salué le niveau de jeu et le mental du Suisse.

Après plus d’un an d’absence en raison de problèmes au genou, Roger Federer a fait son retour à la compétition en début d’année. Le Suisse est très attendu après cette longue indisponibilité, et ses fans espèrent le revoir en pleine forme cet été pour Wimbledon, son tournoi de référence. En plus de vingt ans de carrière, Federer s’est imposé comme l’un des plus grands de l’histoire du tennis, une longévité impressionnante sur laquelle est revenu Paul Annacone, ancien coach du Suisse et de Pete Sampras notamment.

« Cela semble facile, mais ce n’est pas le cas »