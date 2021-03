Tennis

Tennis : La réponse cinglante de Benoît Paire aux critiques !

Publié le 28 mars 2021 à 9h35 par K.V. mis à jour le 28 mars 2021 à 9h48

Reconnu pour ses sorties médiatiques détonantes, Benoît Paire en a remis une couche à propos des personnes qui ont récemment critiqué son attitude.

« Je suis mieux ici qu’en France où on est confinés à partir de 18 heures. La seule chose à laquelle je pense, c’est sortir de la bulle. C’est le seul objectif que j’ai à chaque tournoi. J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant : je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30 000 dollars. Moi, avec des bye, j’ai pris 10 000 à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus (…) Si le tennis c’est devenu ça, c’est la vie, mais ce n’est pas ma vie. Je ne vais pas continuer longtemps comme ça. » Dans un récent entretien accordé à L’Equipe , Benoît Paire a exprimé toute sa lassitude. Une sortie qui a eu le don de faire réagir la planète tennis, à commencer par Toni Nadal. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal avait notamment fait part de son incompréhension face à tant de déshonneur. Des critiques auxquelles Benoît Paire a tenu à réagir.

« Moi je gère ma vie comme j’en ai envie. Je ne vois pas pourquoi ils viennent parler de ma vie. Ça ne les regarde pas. »