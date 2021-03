Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal... La grosse annonce de Tsitsipas !

Publié le 25 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Alors qu'aucun membre du Big 3 n'est de la partie à Miami, Stefanos Tsitsipas a expliqué qu'il comptait profiter de leur absence pour remporter son premier Masters 1000.

Battu par Rafael Nadal (Canada 2018) et Novak Djokovic (Madrid 2019) lors de ses deux finales en Masters 1000, Stefanos Tsitsipas peut désormais souffler. En effet, l'Espagnol, le Serbe, ainsi que Roger Federer ne participent pas au tournoi majeur de Miami cette saison. Une nouvelle qui enchante le prodige grec (22 ans). Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Stefanos Tsitsipas a confié qu'il avait l'intention de profiter de l'absence du Big 3 à Miami et qu'il ne voulait en aucun cas laisser passer cette occasion en or de remporter son premier Masters 1000.

«Je ne vais pas mentir, c’est une magnifique opportunité»