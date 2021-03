Tennis

Tennis : David Ferrer rend un vibrant hommage à Rafael Nadal !

Publié le 22 mars 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 22h42

À 34 ans, Rafael Nadal s’approche de plus en plus de la fin de carrière. L’Espagnol est devenu une véritable icône du tennis mondial et David Ferrer a tenu à lui rendre un immense hommage.

Rafael Nadal est incontestablement une légende du tennis mondial. Avec ses 20 titres en Grand Chelem, l’Espagnol aura surtout marqué les esprits avec sa domination à Roland-Garros. Sur terre battue, le numéro 3 au classement ATP est véritablement injouable, encore de nos jours. À 34 ans, Nadal reste en effet un adversaire de taille pour tous les joueurs. À n’importe quelle période de l’année, c’est toujours un immense défi que d’affronter le natif de Manacor sur le court. Nadal fait aujourd’hui l’unanimité dans le monde du tennis, tant pour les joueurs actuels que les retraités.

« Rafa est une légende de ce sport et nous devons l’apprécier tant que nous le pouvons »