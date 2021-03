Tennis

Tennis : La réponse cinglante du clan Nadal aux récentes sorties de Benoît Paire !

Publié le 21 mars 2021 à 10h35 par K.V. mis à jour le 21 mars 2021 à 10h52

Alors qu'il ne fait plus aucun effort au cours des tournois, Benoît Paire s'est montré extrêmement critique sur la gestion actuel du tennis. Une sortie qui a pris une ampleur colossale et à laquelle Toni Nadal a répondu.

« La seule chose à laquelle je pense, c’est sortir de la bulle. C’est le seul objectif que j’ai à chaque tournoi. J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant : je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30 000 dollars. Moi, avec des bye, j’ai pris 10 000 à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus (…) Si le tennis c’est devenu ça, c’est la vie, mais ce n’est pas ma vie. Je ne vais pas continuer longtemps comme ça. » Dans un entretien accordé à L’Équipe , Benoît Paire s'est confié sur sa lassitude, qu'il ne prend même plus la peine de cacher. Un message surréaliste qui ne s'est pas arrêté aux limites du tennis français mais qui a pris une ampleur démentielle, suscitant de nombreuses réactions. Parmi ces dernières, celle du clan Nadal.

« Tout cela ne fait pas honneur au tennis »