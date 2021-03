Tennis

Tennis : La nouvelle sortie surréaliste de Benoît Paire !

Publié le 18 mars 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2021 à 9h43

Eliminé une nouvelle fois au premier tour d'un tournoi, Benoît Paire n’a pas caché sa lassitude par rapport aux restrictions sanitaires sur le circuit ATP.

Malgré une situation sanitaire toujours aussi préoccupante dans de nombreux pays, les tournois ATP continuent d’avoir lieu, mais la majorité d'entre eux se déroule à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Une situation qui lasse énormément Benoît Paire, sans motivation depuis le début de la saison. Le Français, redescendu à la 31 ème place mondiale n’a remporté qu’un match depuis le lancement de la saison, face à Nicolas Jarry à Cordoba. Aligné à Acapulco cette semaine, Paire s’est, de nouveau incliné au premier tour face à Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial. Mais après cette rencontre où il n'était pas favori, le joueur de 31 ans a délivré un message inquiétant.

« Je ne vais pas continuer longtemps comme ça »