Tennis

Tennis : Blessure, confinement… Roger Federer se livre sur son année 2020 délicate

Publié le 16 mars 2021 à 10h35 par Th.B.

Ayant été opéré à deux reprises en 2020 au genou, Roger Federer n’a pas vécu son absence forcée loin des courts comme une tragédie. Bien au contraire.

Écarté des courts pour une grande partie de l’année civile de 2020 en raison d’une double opération au genou, Roger Federer a dû tirer à profit de cette phase spéciale avec l’irruption du Covid-19 en parallèle. Mais du point de vue du Suisse, cette interruption était la bienvenue pour lui, tant Federer enchaîne les voyages et les absences loin de son domicile depuis le début de sa longue carrière de professionnel à la fin des années 90.

« Nous sommes des guerriers de route si vous voulez »