Tennis

Tennis : Après son élimination, Federer fait le bilan pour son retour !

Publié le 11 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Pour son retour à la compétition, Roger Federer s’est finalement fait éliminer au deuxième tour du tournoi de Doha. Suite à son revers, le Suisse a fait le point sur ses sensations.

Ça y est, Roger Federer a enfin fait son retour à la compétition. Après de très longs mois d’absence à cause de ses problèmes au genou, le Suisse était présent sur les courts lors du tournoi de Doha. Et après avoir remporté son match du premier tour, Federer a toutefois chuté au tour suivant face à Nikoloz Basilashvili, qui s’est imposé en 3 sets (3-6, 6-1, 7-5). Malgré cette élimination, le numéro 6 mondial s’est montré positif au moment de faire le bilan de son retour.

« Je ne suis pas encore à 100%, je le vois, je le sens »