Tennis - Roland-Garros : Thiem lance un gros avertissement à Nadal !

Publié le 10 mars 2021 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il monte en puissance au fil des saisons, Dominic Thiem s'est fixé l'objectif de remporter Roland-Garros dès cette année. Pour réaliser cet immense exploit, l'Autrichien est conscient qu'il devra écarter Rafael Nadal, sacré à 13 reprises à la Porte d'Auteuil.

Dominic Thiem se présente comme l'un des favoris pour prendre la suite du Big 3, composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Agé de 27 ans, l'Autrichien n'a pour le moment pu s'octroyer qu'un seul Grand Chelem, le dernier US Open. Alors qu'il donne de plus en plus de fil à retordre aux trois mastodontes du circuit (Nadal, Federer et Djokovic), Dominic Thiem veut rêver plus grand et s'est fixé un énorme objectif cette saison : battre Rafael Nadal avant de remporter le prochain Roland-Garros.

«Nadal est l'homme à battre, c'est l'un des plus grands défis sportifs»