Tennis

Tennis : Djokovic lance un énorme avertissement à Federer et Nadal !

Publié le 5 mars 2021 à 18h35 par A.D. mis à jour le 5 mars 2021 à 18h39

A deux longueurs du record de Grand Chelem détenu par Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a fait clairement savoir qu'il avait pour grandissime objectif de les dépasser.

Ce lundi, Novak Djokovic passera devant Roger Federer et deviendra l'unique recordman de longévité à la tête du classement ATP. Toutefois, le numéro un mondial est toujours à deux longueurs du maitre à jouer suisse et de Rafael Nadal, qui ont tous deux remportés 20 titres du Grand Chelem. Lors d'un entretien accordé à Chervin Jafareih, Novak Djokovic a fait part de son immense détermination à battre le record détenu par ses deux grands rivaux du Big 3, que sont Roger Federer et Rafael Nadal.

«Je veux battre leurs records, je l’ai déjà dit et je le répète»