Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un énorme soutien face aux critiques !

Publié le 27 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Leader incontestable du tennis mondial, Novak Djokovic n'en demeure pas moins contesté pour son attitude, comme cela a été le cas dernièrement. Alex Corretja a tenu à défendre le Serbe.

Vainqueur de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2), Novak Djokovic n'est pas ressorti indemne de ce tournoi du Grand Chelem. Déjà fortement critiqué pour sa prise de position en faveur des athlètes dont les conditions de préparation n'étaient pas les plus optimales, le Serbe a par la suite été ciblé en raison de sa blessure aux abdominaux. Ce à quoi il a répondu au terme du tournoi : « Les gens doutent de moi tout le temps. Certains douteront toujours. C'est ok, ils questionneront tout ce que je dis ou fais. On ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai des ressentis comme tout le monde et ça fait quelque chose d'être critiqué injustement, mais en même temps j'accepte que chacun a droit à son opinion. » Mais Novak Djokovic peut également compter sur de nombreux soutiens pour faire face à ses détracteurs, comme en témoigne la dernière sortie d'Alex Corretja.

« Avec tout ce qu’il apporte socialement, il devrait être une véritable idole des masses »