Tennis : Novak Djokovic répond aux critiques !

Publié le 22 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2) dimanche, Novak Djokovic a adressé un message à ses détracteurs.

Novak Djokovic s'est offert contre Daniil Medvedev le 18ème Grand Chelem de sa carrière. Le numéro un au classement ATP a dominé son adversaire en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) pour remporter l'Open d'Australie pour la troisième fois consécutive, et pour la neuvième fois au total. En plus d'avoir clairement annoncé ses ambitions pour la suite de la saison, Novak Djokovic a également décidé de répondre aux critiques : le joueur serbe a en effet été dans l'œil du cyclone ces derniers temps, la faute à ses propos sur la gestion du coronavirus en Australie ainsi que sur ses réflexions par rapport à la nouvelle génération de tennismen.

« On ne peut pas plaire à tout le monde »