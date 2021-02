Tennis

Tennis - Open d'Australie : Medvedev met la pression à Djokovic avant la finale !

Publié le 19 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Novak Djokovic contre Daniil Medvedev. Un membre du Big Three face à l'un des meilleurs membres de la Next Gen. Telle est l'affiche de la finale de l'Open d'Australie, lancée avoir même d'avoir débutée.

L'affiche de la finale de l'Open d'Australie 2021 est connue ! En infligeant ce vendredi matin une réelle correction à Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2, 7-5), pourtant tombeur de Rafael Nadal au tour précédent, Daniil Medvedev rejoint Novak Djokovic. Alors qu'il avait d'ailleurs lancé les hostilités avant même de savoir qui serait son adversaire en déclarant : « On a beaucoup parlé de la nouvelle génération qui arrivait et qui prendrait le pouvoir sur nous trois (avec Federer et Nadal), mais si on est réaliste, ce n’est toujours pas arrivé. Ils ont encore beaucoup de travail » , le numéro 1 mondial va devoir venir à bout de l'un des meilleurs représentants de la Next Gen en question. Avant sa deuxième finale de Grand Chelem, Daniil Medvedev, numéro 4 mondial, a tenu à répondre à Djokovic et à lui mettre la pression à son tour.

« C’est lui qui a toute la pression, il a plus de choses à perdre »