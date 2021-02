Tennis

Tennis : Les regrets de Rafael Nadal après son élimination à l'Open d'Australie !

Publié le 17 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Eliminé en quart de finale de l'Open d'Australie par Stefanos Tsitsipas (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5), Rafael Nadal n'a pas caché sa déception en conférence de presse.

Rafael Nadal semblait tenir son billet pour les demi-finales de l'Open d'Australie. En tête deux sets à zéro, le tennisman espagnol avait les choses en main, mais c'était sans compter sur la résilience de Stefanos Tsitsipas : le n°6 mondial au classement ATP a remporté les trois derniers sets pour finalement l'emporter (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) face à Rafael Nadal. Ce dernier semblait abattu après ce revers en conférence de presse.

« Je suis triste, cet événement représente beaucoup pour moi »