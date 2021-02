Tennis

Tennis : Rafael Nadal explique son élimination à l'Open d'Australie !

Publié le 17 février 2021 à 16h35 par A.D.

Opposé à Stéfanos Tsitsipas en quart de finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal s'est incliné après un gros combat de cinq sets. A l'issue de la partie, le numéro 2 mondial a décrypté sa défaite.

Rafael Nadal ne sera pas dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Alors qu'il avait la lourde tâche de se frotter à Stéfanos Tsitsipas ce mercredi, le numéro 2 mondial a chuté à la suite d'une bataille de cinq sets et de plus de quatre heures de jeu (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5). Et pourtant, Rafael Nadal avait remporté les deux premières manches. Eliminé à Melbourne, le Majorquin a dévoilé ce qui avait provoqué sa défaite. Et comme l'a expliqué Rafael Nadal, ses erreurs lors du tie-break au troisième set lui ont été « fatales » .

«Peut-être qu'il me manquait cette petite étincelle»