Tennis

Tennis : Dimitrov explique son élimination à l'Open d'Australie !

Publié le 16 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Défait par Aslan Karatsev (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) en quart de finale de l'Open d'Australie, Grigor Dimitrov est revenu sur les raisons de sa défaite.

Grigor Dimitrov a échoué en quart de finale de l'Open d'Australie ce mardi. Le tennisman bulgare a en effet été éliminé en quatre sets par Aslan Karatsev (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) qui se prépare désormais à affronter Novak Djokovic en demi-finale. Logiquement déçu par sa contre-performance, Grigor Dimitrov a évoqué en conférence de presse sa blessure au dos qui l'a manifestement gêné durant la majeure partie de la rencontre. Tout en rendant hommage à son adversaire, il a assuré qu'il n'a aucun moment eu l'intention de déclarer forfait.

« Je ne voulais pas abandonner, je ne pouvais pas abandonner »