Tennis : Federer, record... Toni Nadal fait une grosse prédiction pour Rafael Nadal !

Publié le 16 février 2021 à 15h35 par A.D.

Tout comme Roger Federer, Rafael Nadal a déjà remporté 20 titres du Grand Chelem. S'il parvient à soulever l'Open d'Australie cette saison, le numéro 2 mondial passera devant son rival suisse et deviendra le grand recordman. Interrogé sur le sujet, Toni Nadal a fait passer un message fort.

Toujours en lice pour l'Open d'Australie, Rafael Nadal peut croire au titre. S'il parvient à remporter le tournoi pour la deuxième fois de sa carrière après 2009, le Majorquin battra un record incroyable. Alors qu'il a déjà glané 20 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal pourrait passer devant Roger Federer, qui en a également 20 à son actif, et être seul sur le toit du monde s'il est sacré à Melbourne ce dimanche. Interrogé sur les chances de son neveu et ancien protégé de remporter l'Open d'Australie cette saison, Toni Nadal a reconnu qu'il était confiant. Et ce, même si ce n'est pas le tournoi de prédilection de Rafael Nadal.

«En tant qu'entraîneur et en tant qu'oncle, j'y crois»