Tennis : Nadal, Federer... Ce terrible constat sur l'avenir de Djokovic !

Publié le 15 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Novak Djokovic finira-t-il par rattraper Roger Federer et Rafael Nadal ? Mats Wilander en doute et il explique pourquoi.

Un an après son dernier titre en Grand Chelem, décroché à l'Open d'Australie, Novak Djokovic foule à nouveau les courts du tournoi australien. Qualifié en quart de finale lors duquel il affrontera Alexander Zverev ce mardi - malgré une blessure aux abdominaux qui suscite la polémique, le Serbe affiche un bon niveau mais craint de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. De quoi le priver d'un 18e titre en Grand Chelem ? Le numéro 1 mondial n'a pas dit son dernier mot mais traverse tout de même une période extrêmement compliquée qui pourrait l'empêcher de rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de titres remportés, comme l'explique Mats Wilander.

« Théoriquement, il a encore plein d’années devant lui pour dépasser Federer et Nadal. Mais... »