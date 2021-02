Tennis

Tennis : Les regrets de Dominic Thiem après son élimination de l'Open d'Australie...

Publié le 14 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Dominic Thiem a commenté avec mélancolie son revers lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie ce dimanche contre Grigor Dmitrov (6-4, 6-4, 6-0).

Finaliste de l'Open d'Australie en 2020, Dominic Thiem ne rééditera pas cet exploit en 2021. Le joueur autrichien a été éliminé en trois sets (6-4, 6-4, 6-0) ce dimanche par Grigor Dmitrov au stade des huitièmes de finale. Déçu par sa défaite, Dominic Thiem a expliqué qu'il avait ressenti quelques problèmes physiques, mais il a tout de même tenu à féliciter son adversaire bulgare pour sa victoire, comme il l'avait fait avec Nick Kyrgios quelques jours plus tôt.

« Je ne suis pas une machine, même si j'aimerais l'être »