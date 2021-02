Tennis

Tennis - Open d’Australie : Le vibrant hommage de Dominic Thiem à Nick Kyrgios

Publié le 12 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Qualifié pour la suite de l’Open d’Australie après avoir battu Nick Kyrgios ce vendredi, Dominic Thiem a tenu à saluer son adversaire du jour. L’Autrichien admet que c’était l’un des défis les plus durs de sa carrière.

Pour le 3e tour de l’Open d’Australie, Dominic Thiem s’opposait à Nick Kyrgios ce vendredi. Une rencontre qui s’est installée dans la durée puisque l’Autrichien est venu à bout de l’Australien, qui jouait presque à domicile, en 5 sets (4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4). Si Kyrgios a joué un tennis parfait en début de rencontre, il a finalement été renversé par le numéro 3 mondial qui a su faire preuve d’un très grand mental. Thiem s’est fait peur, lui qui souhaite remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem après l’US Open en 2020 contre Alexander Zverev. Et il a tenu à rendre hommage à son adversaire du jour après la rencontre.

« D'une manière générale, c'est un des défis les plus durs de devoir affronter Nick quand il est en feu »