Tennis

Tennis - Open d'Autralie : Le message fort de Kyrgios après sa défaite contre Thiem !

Publié le 12 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Valeureux perdant face à un Dominic Thiem redoutable, Nick Kyrgios s'est dit fier de sa prestation, d'autant plus après plusieurs mois sans jouer et face à un joueur du calibre de l'Autrichien.

Après avoir rendu hommage à Ugo Humbert, qu'il a éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie (5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4), Nick Kyrgios était opposé ce vendredi à Dominic Thiem. Et même s'il a fini par s'incliner, au bout du suspense (6–4, 6–4, 3–6, 4–6, 4–6), le Grec a montré l'étendue de son talent, lui qui est davantage remarqué pour ses sorties médiatiques surréalistes que pour ses indéniables capacités à être performant sur un court de tennis. D'autant plus après une année mouvementée. Une performance qui a eu le don de rendre Nick Kyrgios fier de lui, lui qui en a profité pour souligner le niveau incroyable de son adversaire du jour.

« Produire ce niveau de jeu et rivaliser avec l’un des meilleurs joueurs du monde, je suis assez fier »