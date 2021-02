Tennis : L'invraisemblable imprévu qui a interrompu Rafael Nadal en plein match !

Tennis

Alors qu'il affrontait Michael Mmoh dans le cadre du 2e tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a été interrompu par une femme ivre. Une situation des plus surprenantes qui a eu le don d'amuser le Majorquin.

Après s'être imposé de manière poussive au premier tour de l'Open d'Australie face à Laslo Djere (6-3, 6-4, 6-1), Rafael Nadal avait évoqué les quelques difficultés qu'il avait rencontrées, notamment au niveau de son service. Opposé, ce jeudi, à Michael Mmoh dans le cadre du 2e tour de ce même tournoi du Grand Chelem, le numéro 2 mondial a dû faire face à un tout nouvel imprévu, en provenance des tribunes cette fois.

En plein deuxième set, Rafael Nadal a été interrompu par une femme qui criait à chacun de ses services. Visiblement ivre, cette dernière en a également profité pour adresser quelques doigts d'honneur à l'ensemble de la Rod Laver Arena, où se tenait la rencontre, mais aussi à Rafael Nadal. Une scène parfaitement invraisemblable qui a fait rire le Majorquin. Ébahi par le culot de cette dame, Rafael Nadal s'est mis à rire avant de demander : « Il est pour moi ce doigt d’honneur ? » Le sourire aux lèvres, l'Espagnol a assisté à l'expulsion de cette dame avant de se replonger dans ce match. Un imprévu qui ne l'a empêché de l'emporter (6-1, 6-4, 6-2), bien au contraire, puisqu'il a même réalisé le meilleur jeu de service du match après cette interruption.

What on earth. Woman gives Nadal the finger, Nadal laughs it off. Umpire Fergus Murphy: Thank you madam you're holding up EVERYONE'.Woman booed and ejected pic.twitter.com/Jd3w3UaPf6