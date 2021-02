Tennis

Tennis - Open d'Australie : Rafael Nadal décrypte ses difficultés du 1er tour !

Publié le 9 février 2021 à 14h35 par A.D.

Opposé à Laslo Djere au premier tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'était pas au top de sa forme ce lundi, mais l'a tout de même emporté en trois sets. A l'issue de la rencontre le Majorquin est revenu sur ses difficultés lors de son entrée en lice à Melbourne.

Rafael Nadal s'est imposé au premier tour de l'Open d'Australie face à Laslo Djere (6-3, 6-4, 6-1). Malgré tout, le numéro 2 mondial n'est pas vraiment content de lui. Pas dans son assiette lors de la rencontre, Rafael Nadal a reconnu qu'il avait réalisé un match poussif pour ses débuts à Melbourne cette saison. En conférence de presse, le Majorquin a décrit ce qui l'avait contrarié dans son jeu lors de son opposition avec Laslo Djere.

«Aujourd’hui, ce n’était pas génial»