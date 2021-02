Tennis

Tennis : Nick Kyrgios égratigne encore Novak Djokovic !

Publié le 8 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Novak Djokovic et Nick Kyrgios continuent de s'affronter par le biais de déclarations interposées et leurs chamailleries ne semblent pas prêtes de s'arrêter comme en témoignent les dernières attaques du Grec.

« Je l'ai déjà dit, je pense qu'il fait du bien au sport. Il est différent. Il gère son tennis, sur le court et en dehors, à sa propre manière, authentique. Chacun a la liberté et le droit de s'exprimer comme il l'entend. Je le respecte pour son tennis. Je pense qu'il est très talentueux. Il a un jeu très costaud. Il a prouvé par le passé qu'il avait les armes pour battre les meilleurs joueurs du monde. Mais en dehors du court, je n'ai pas beaucoup de respect pour lui, pour être honnête. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, sur lui, sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il essaie de faire. » Dans un récent entretien accordé à L'Équipe , Novak Djokovic a clairement affiché son avis sur Nick Kyrgios en différenciant celui le sportif de l'homme. Des propos qui font écho aux récentes attaques de Kyrgios, expliquant que Djokovic avait « fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire pendant la pandémie » . Cette déclaration du Serbe est évidemment arrivée jusqu'aux oreilles du principal concerné. Ce dernier ne s'est évidemment pas gêné pour répondre et pour faire part de son incompréhension, fracassant à nouveau le numéro 1 mondial.

« Novak est un garçon très étrange »