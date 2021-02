Tennis

Tennis : Chardy reconnaît la supériorité d'un Djokovic sans pitié !

Publié le 8 février 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 19h41

Sans solutions face à l'ogre Novak Djokovic au premier tour de l'Open d'Australie, Jérémy Chardy n'a pu que subir et avouer son infériorité vis-à-vis du Serbe.

« J'ai un très bon record contre Jérémy, ça aide. Ça fait un moment que je ne l'ai pas affronté. C'est un joueur très expérimenté, sur le circuit depuis longtemps. Son jeu est basé sur un gros service et un gros coup droit. Avoir disputé l'ATP Cup et joué quatre matches, deux simples et deux doubles, sur la Rod Laver Arena, c'est une bonne préparation pour l'Open d'Australie. C'est bien d'avoir quelques matches dans les jambes. J'ai un bon bilan en nocturne à Melbourne donc j'attends ça avec impatience. Je me sens bien. Je joue très bien. » Dans un entretien accordé à L'Équipe , Novak Djokovic avait annoncé la couleur pour l'Open d'Australie. Entré en lice ce lundi, le Serbe n'a eu aucun mal à s'imposer face au Français Jérémy Chardy sur le score de 6-3, 6-1, 6-2. Bilan, Novak Djokovic a enchaîné une 14e victoire consécutive face au Français en... 14 confrontations. Pire, Chardy n'a même jamais remporté un seul set face au numéro 1 mondial. Après la rencontre, il a d'ailleurs fait part de son ressenti, avouant sans rechigner la supériorité de Djokovic.

« J’ai pris une branlée »