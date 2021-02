Tennis

Tennis : Le choix fort de Gaël Monfils pour l'Open d'Australie !

Publié le 3 février 2021 à 14h35 par A.D.

Touché à l'épaule lors de son premier match de l'ATP Cup, Gaël Monfils a expliqué qu'il pensait à faire l'impasse sur son deuxième match pour se préserver pour l'Open d'Australie.

Les Bleus n'ont pas fait forte impression pour leurs débuts à l'ATP Cup. Pour leur premier match, l'équipe de France a hérité de l'Italie. Après avoir vu Benoit Paire s'incliner face à Fabio Fognini, Gaël Monfils est tombé contre Matteo Berrettini. Résultat, les Tricolores sont d'ores et déjà éliminés de l'ATP Cup. Malgré tout, la bande à Gaël Monfils a encore un duel à jouer face à l'Autriche ce jeudi. Mais comme l'a reconnu le Parisien, il préférerait ne pas être aligné pour ce face-à-face afin d'être le plus opérationnel possible à l'Open d'Australie.

«Il va falloir faire en sorte que ça soit bon pour l'Open d'Australie»