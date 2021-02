Tennis

Tennis : Roger Federer annonce son grand retour !

Publié le 2 février 2021 à 9h35 par T.M.

Eloigné des courts depuis de très longs mois, Roger Federer est désormais prêt à revenir. Le Suisse a d’ailleurs annoncé la date de son retour à la compétition.

A 39 ans, Roger Federer a montré qu’il était toujours au top. Néanmoins, le poids des années se font ressentir pour le Suisse et c’est surtout son physique qui accuse le coup. Opéré à deux reprises du genou en 2020, le numéro 5 mondial avait mettre un terme à sa saison et renoncer à de nombreux tournois. Et pour Federer, la rééducation a été longue, à tel point qu’il a renoncé à disputer l’Open d’Australie durant ce mois de février, n’étant pas encore au top physiquement. Néanmoins, le retour de l’Helvète est imminente. Et c’est finalement à partir du 8 mars prochain, à Doha, que l’on reverra Roger Federer en compétition.

Federer est prêt