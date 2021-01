Tennis

Tennis : Federer reçoit un message fort avant son grand retour !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h35 par A.D. mis à jour le 23 janvier 2021 à 14h38

Peu épargné par son genou, Roger Federer a dû mettre un terme à sa saison 2020 prématurément. Alors que le maitre à jouer suisse pourrait très bientôt faire son grand retour, Belinda Bencic lui a adressé un message fort.

Handicapé par son genou, Roger Federer a dû subir une nouvelle intervention. Ce qui l'a contraint à mettre un terme à sa saison 2020 plus tôt que prévu. Alors qu'il ne veut pas précipiter son grand retour, le maitre à jouer suisse pourrait ne pas retrouver les courts avant le mois de mars et le tournoi de Doha. Impatient de revoir Roger Federer à l'oeuvre, Fabio Fognini a fait un appel il y a quelques jours. « J’aimerais revoir Roger (Federer) parce que je suis un grand fan de lui. J’apprécie vraiment le voir jouer. Désolé de vous dire ça les gars, mais il est le tennis » , a déclaré l'Italien lors d'un entretien accordé à l'ATP.

«Le tennis sans Roger est toujours plus triste»