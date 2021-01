Tennis

Tennis : Open d'Australie, polémique... Djokovic répond à ses détracteurs !

Publié le 20 janvier 2021 à 19h35 par A.D.

Alors qu'une bulle VIP a été mise en place à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a milité pour que tous les joueurs puissent bénéficier d'un traitement de faveur identique. Sous le feu des critiques, l'ogre serbe a tenu à répondre à ses détracteurs.

Pour protéger les acteurs, les organisateurs de l'Open d'Australie ont mis en place non pas une, mais deux bulles (à Melbourne et à Adelaïde). Alors que l'une de ces bulles n'est ouverte qu'aux VIP, Novak Djokovic s'est clairement positionné pour que tous les joueurs puissent être dans les mêmes conditions. Après avoir directement sollicité l'organisation de l'Open d'Australie, l'ogre serbe a vu sa requête être refusée. « Nous avons été très clairs dès le début, c'est pourquoi nous avons regroupé les joueurs par contingents, il y avait toujours un risque que quelqu'un soit positif et doive passer 14 jours en quarantaine » , a déclaré Craig Tiley, le patron du Grand Chelem basé à Melbourne. Dans la foulée, Novak Djokovic a essuyé de nombreuses critiques, venant de joueurs et de la presse australienne. Et dans des propos rapportés par We Love Tennis , le numéro 1 mondial n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs.

«Je me demande si je devrais simplement m’asseoir et profiter de mes avantages...»