Tennis

Tennis : Quand Roger Federer est comparé à... Albert Einstein !

Publié le 16 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

À 39 ans, Roger Federer arrive au terme de sa formidable carrière. Son entraîneur Ivan Ljubicic est revenu sur ses performances encore jamais vues et a comparé le Suisse à... Albert Einstein !

Roger Federer peine à se rétablir des pépins physiques qu'il accumule au niveau de son genou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne participera pas à l'Open d'Australie, qui va se tenir du 8 au 21 février prochain. Un évènement marquant puisque c'est la première fois de sa carrière que le Suisse doit y renoncer mais un évènement qui n'enlève en rien la carrière monumentale réalisée jusqu'alors par Roger Federer. Lui qui co-détient avec Rafael Nadal le record masculin de 20 victoires dans les tournois du Grand Chelem a gagné 103 titres ATP, dont 26 tournois majeurs et 28 Masters 1000. Il détient également les records de 8 titres en simple au tournoi de Wimbledon, de 6 titres au Masters de fin d'année, et d'un total de 17 titres majeurs remportés sur surfaces dures. Monumental.

Roger Federer ? «C'est comme les inventeurs, comme Einstein»