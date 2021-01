Tennis

Tennis : Cette énorme prise de position de Stefanos Tsitsipas !

Publié le 15 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 21h38

Tandis que la saison 2021 a débuté il y a peu, Stefanos Tsitsipas s’en est violemment pris sur les réseaux sociaux à toutes les personnes qui parient sur les rencontres.

À seulement 22 ans, Stefanos Tsitsipas s’est imposé comme l’un des tennismans les plus prometteurs du circuit ATP. Occupant la sixième place du classement mondial, il est devenu le premier joueur grec de l’histoire à intégrer le top 10 grâce à ses succès. Et en plus d’être l’un des joueurs les plus observés du circuit, Stefanos Tsitsipas est réputé pour son caractère calme et réfléchi. Seulement voilà, le natif d’Athènes a visiblement voulu rompre avec son attitude habituelle afin de prendre position contre les parieurs frustrés, qui n’hésitent pas à s’attaquer violemment aux joueurs sur les réseaux sociaux lorsqu’ils perdent une rencontre.

« Ils n’ont pas de vie personnelle »