Tennis : Andy Roddick s'enflamme pour Tsitsipas !

Publié le 15 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 10h36

Sixième au classement ATP, Stefanos Tsitsipas n'en a pas fini de surprendre et d'exprimer son potentiel. Andy Roddick compare même le Grec à un certain... Roger Federer !

À seulement 22 ans, Stefanos Tsitsipas est bien ancré à la sixième place du classement ATP. Premier joueur grec à entrer dans le top 100, puis dans le top 10, le natif d'Athènes a remporté 5 tournois ATP, dont notamment les ATP Finals en 2019. Forcément, Tsitsipas attire l'oeil de par son style de jeu mais aussi de par son potentiel démesuré. De quoi faire tomber les commentaires positifs à son égard.

« Il est souvent considéré comme son successeur »