Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Les confidences de Jo-Wilfried Tsonga !

Publié le 14 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Ancien numéro 5 mondial, Jo-Wilfried Tsonga a côtoyé les sommets du tennis mondial. Et qui dit sommets dit Federer, Nadal, Djokovic voire même Murray. Des grands noms qui inspirent énormément de fierté chez le Sarthois.

À 35 ans, Jo-Wilfried Tsonga est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Alors que le Sarthois a préféré renoncer à l'Open d'Australie, freiné par de nouveaux pépins physiques et la peur d'une rechute, Tsonga n'en demeure pas moins le meilleur tennisman français de la dernière décennie. Un statut qui lui permet de s'exprimer sur la très forte concurrence qui règne, depuis 20 ans et encore aujourd'hui, au sommet du tennis international. Forcément, fouler les courts à la même époque que Federer, Nadal ou Djokovic ne facilite en rien la possibilité d'atteindre le plus haut niveau du classement ATP mais l'ancien numéro 5 mondial Jo-Wilfried Tsonga est fier d'avoir pu les affronter.

« J'aurais aimé qu'ils n'existent pas tous ces mecs »