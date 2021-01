Tennis

Tennis : Federer reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 8 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Ancien numéro un mondial, Jim Courier pense que Roger Federer devra se montrer plus agressif lors de son retour sur les terrains.

Absent des courts de tennis depuis l’Open d’Australie en janvier 2020, Roger Federer ne rejoindra pas Melbourne cette année pour participer au premier Grand Chelem de la saison. Blessé au genou la saison dernière, le Suisse a annoncé son forfait, mais devrait prochainement retrouver le chemin de la compétition. Toutefois, les questions sont nombreuses au sujet de Federer, âgé aujourd’hui de 39 ans. Certains observateurs doutent de sa capacité à retrouver les sommets. Pour l’ancien numéro un mondial Jim Courier, le Suisse va retrouver un niveau élevé, mais va devoir se montrer encore plus agressif.

« Je pense qu’il devra jouer encore plus en un coup de raquette que d’habitude »