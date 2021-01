Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Nishikori sur Djokovic et Federer !

Publié le 4 janvier 2021 à 18h35 par A.D.

Pour atteindre les sommets, Kei Nishikori reconnait s'inspirer à la fois de Novak Djokovic et de Roger Federer.

Depuis de longues années, Novak Djokovic et Roger Federer dominent la planète tennis avec Rafael Nadal. Malgré leur âge avancé, les membres du « big 3 » raflent tout sur leur passage, et surtout les Grand Chelem. Pour se rapprocher des trois meilleurs joueurs du monde et tenter de venir les titiller, Kei Nishikori avoue qu'il prend exemple sur eux, et plus particulièrement sur Novak Djokovic et Roger Federer. Interrogé sur son style de jeu, le Japonais a expliqué qu'il essayait d'être un mix entre l'ogre serbe et le maitre à jouer suisse.

«J'essaie de jouer entre Novak Djokovic et Roger Federer»