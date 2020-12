Tennis

Tennis : Un proche de Djokovic lui rend un vibrant hommage !

Publié le 18 décembre 2020 à 10h35 par A.D.

Filip Krajinovic s'entraine en ce moment avec Novak Djokovic au Novak Tennis Center à Belgrade. Proche de l'ogre serbe, le 31ème joueur mondial a profité de l'occasion pour lui rendre un vibrant hommage.

Très proche de Novak Djokovic, Filip Krajinovic a l'honneur de s'entrainer avec lui au Novak Tennis Center. Aux côtés de l'ogre serbe à Belgrade, le 31ème joueur mondial sait pertinemment à quel point il est difficile de le battre. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Filip Krajinovic a tenu à faire l'éloge de Novak Djokovic, le désignant comme étant le GOAT (meilleur joueur de tous les temps).

«Novak est un héros de la nation»