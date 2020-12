Tennis

Tennis : Ce joueur australien prend la défense de Nick Kyrgios !

Publié le 15 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Réputé pour ses frasques et ses sorties sulfureuses, Nick Kyrgios doit souvent essuyer les critiques sur sa personnalité. Pour son compatriote Alex De Minaur, l’Australien est tout simplement une personne en or.

Nick Kyrgios est probablement la personnalité la plus clivante du circuit. S’il a manqué presque l’intégralité de la saison 2020, l’Australien a tout de même fait parler de lui à plusieurs reprises, et pas toujours de la meilleure des manières. Connu pour son verbe acéré, le joueur de 25 ans a récemment surpris son monde en dévoilant qu’il ne vivait pas un rêve en jouant au tennis, et clamant même plus tard qu’il se rêvait en gamer professionnel pour la suite. S’il est souvent décrié, certaines personnalités du monde de la balle jaune comme Dominic Thiem ont déjà fait son éloge. C’est également le cas de son compatriote Alex De Minaur.

« Il vous soutiendra toujours »