Tennis

Tennis : L'aveu de Rafael Nadal sur ses blessures !

Publié le 12 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Souvent blessé au cours de sa carrière, Rafael Nadal est toujours revenu avec sa hargne habituelle. Le numéro 2 mondial explique comment ne pas craquer pour toujours retrouver son niveau.

Les blessures font partie du sport. Rares sont les tennismen à y avoir échappé durant toute leur carrière. Novak Djokovic a été touché à l'épaule la saison dernière, Andy Murray a été plombé par ses récents problèmes à la hanche et Roger Federer est éloigné des courts depuis le dernier Open d'Australie. D'ailleurs, avec son jeu très demandeur en énergie et toujours en prise avec ses limites, Rafael Nadal a souvent été miné par des pépins physiques. Touché sur tout son corps, le taureau de Manacor a connu plus d'une vingtaine de blessures, dont six rien que sur son genou droit.

« Le fait de laisser les gens vous aider est vraiment important »