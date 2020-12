Tennis

Tennis : Le clan Wawrinka annonce la couleur pour la saison prochaine !

Publié le 11 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Après une saison 2020 mitigée durant laquelle il a toutefois évité les blessures, Stan Wawrinka prépare d’arrache-pied la reprise en janvier. À 35 ans, le Suisse pourrait encore remporter un Grand Chelem d’après son coach.

S’il a été longtemps capable de jouer de mauvais tours au « Big Three », Stan Wawrinka semble désormais accuser le coup. Pas épargné par les blessures, le Suisse peine à faire preuve de la même longévité que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Pourtant, du haut de ses 35 ans et face à une « Next Gen » toujours plus conquérante, Wawrinka compte bien se battre encore la saison prochaine. Le vainqueur de Roland-Garros en 2015 ne souhaite pas tirer sa révérence avant d’avoir réalisé un dernier gros coup, et il pourrait bien y parvenir d’après son entraîneur.

« Gagner un Grand Chelem est toujours possible »