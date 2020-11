Tennis

Tennis : Stan Wawrinka évoque sa retraite !

Publié le 3 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

À 35 ans, Stanislas Wawrinka peine à se maintenir au plus haut niveau. Victorieux lors du premier tour du Masters 1000 de Paris, le Suisse n’a pas exclu de raccrocher prochainement.

À Paris, Stan Wawrinka retrouve quelques couleurs ! Après un passage éclair à l’ATP 500 de Vienne, où il s’est incliné au premier tour, le Suisse a cette fois-ci réussi son entame, venant à bout du Britannique Daniel Evans en deux sets (6-3 ; 7-6). S’il a été un temps capable de lutter avec les membres du « Big 3 », empochant même trois titres du Grand Chelem, le Suisse ne parvient plus vraiment à suivre, et sait sa fin de carrière proche. Fidèle à lui-même, le joueur de 35 ans compte tout de même sortir par la grande porte.

« J’espère finir en beauté »