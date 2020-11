Tennis

Tennis : Rafael Nadal fait une grande annonce avant le Masters de Paris !

Publié le 1 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Auréolé d'un treizième titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a déjà fixé ses objectifs pour la suite de la saison. Comme il vient de le confirmer, le Majorquin compte disputer le Masters de Londres après celui de Paris.

Sur son compte Twitter , Rafael Nadal avait annoncé qu'il se préparait pour disputer le Masters de Paris après son treizième sacre à Roland-Garros. « C'est parti pour la saison indoor [...] Oui, je me prépare pour Bercy », avait-il posté il y a une dizaine de jours. Alors qu'il entrera bientôt en lice à Paris, Rafael Nadal a également décidé de participer au Masters de Londres. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Rafael Nadal a confirmé sa présence dans la capitale anglaise.

«Je vous confirme que je jouerai bien le Masters»