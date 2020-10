Tennis

Tennis : Novak Djokovic livre une des clés de son succès

Publié le 30 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Absent de toute compétition depuis sa défaite en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a fait son retour à sur le circuit à Vienne. Le Serbe est en quart de finale, après avoir été bousculé par Borna Coric au 2e tour.

Revoilà le n°1 mondial sur le circuit ! Absent des courts depuis la claque reçue face à Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic participe à l’ATP 500 de Vienne. Un tournoi inhabituellement relevé, où le Serbe figure aux cotés du tenant du titre Dominic Thiem et d’autres gros noms du tennis. Un parcours sans encombre jusqu’ici, avec une victoire poussive face à Filip Krajinovic au 1er tour (7-6 ; 6-3) et une rencontre achevée sur le même score face Borna Coric mercredi. Bousculé par le Croate, Novak Djokovic est revenu après le match sur ce type de situation qu’il connaît bien, dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« J’ai les mêmes soucis que tout le monde »