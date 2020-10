Tennis

Tennis : Djokovic livre ses secrets pour devenir le GOAT !

Publié le 29 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Récemment qualifié en quart de finale du master de Vienne, Novak Djokovic a révélé ce qu'il faut avoir pour être considéré comme le GOAT du tennis...

Quelques semaines après sa nette défaite face à Rafael Nadal en finale de Roland Garros, Novak Djokovic est de retour sur les courts à l'occasion du Master de Vienne, a moins d'un mois des ATP Finals de Londres. Le numéro 1 mondial compte bien finir l'année comme il l'a commencé, alors que seul Rafael Nadal est parvenu à vaincre le Serbe cette saison. Alors qu'il approche du record de nombre de semaines consécutives en tant que numéro 1 mondial jusqu'ici détenu par Roger Federer, Novak Djokovic s'est exprimé sur ce que doit posséder un joueur pour être considéré comme le GOAT (Greatest Of All Time) au tennis...

« La plupart des gens qui suivent et aiment le tennis mettent l’accent sur les titres du Grand Chelem »